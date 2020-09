Difesa: Macron a Beirut posta su Facebook una nave della Marina militare italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha postato su Facebook e Instagram un video dove figura la nave della Marina militare italiana San Giusto ormeggiata al porto di Beirut, in Libano. Il capo dello Stato francese, ieri in visita in Libano per la seconda volta dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto, ha pubblicato sulle sue “storie” un filmato al porto della capitale dove si vede chiaramente la nave d'assalto anfibio italiana Classe San Giorgio, arrivata in Libano il 22 agosto scorso con a bordo assetti della Marina militare e dell'Esercito, nel quadro dell'operazione umanitaria della Difesa "Emergenza Cedri" per dare un segno di vicinanza dell'Italia alla popolazione libanese. Il video mostra in particolare alcuni ufficiali che sembrano illustrare al presidente della Francia le operazioni in corso nel porto dove è ormeggiata la San Giusto.(Lib)