Decreto Semplificazioni: Lega, bene approvazione nostra norma 'sbloccastadi'

- La senatrice del Carroccio Simona Pergreffi afferma che "le buone idee della Lega riescono, a volte, a fare breccia nella maggioranza". In una nota la parlamentare firmataria, insieme ai colleghi Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Briziarelli, Arrigoni, Nisini e Vescovi, di un emendamento 'sbloccastadi' informa: "Stanotte è stata la volta del 'Sbloccastadi'. Siamo felici per l'approvazione del nostro emendamento. Con il decreto Semplificazioni saranno quindi sbloccate risorse per la riqualificazione degli stadi. L'emendamento semplifica anche le procedure per gli impianti vincolati dalle soprintendenze che devono essere riqualificati, come quello di Firenze. Nota negativa il dissenso dei Cinque stelle. Per lo sport più amato dagli italiani - conclude Pergreffi - l'unanimità sarebbe stata un bel segnale, invece la maggioranza anche su questo si è divisa".(Com)