Regno Unito: almeno 90 arresti durante prima giornata di proteste Extinction Rebellion

- Almeno 90 persone sono state arrestate nella sola giornata di ieri durante le proteste organizzate dal gruppo ambientalista Extinction Rebellion nelle città di Londra e Manchester. Quello di ieri è stato il primo di dieci giorni di protesta, organizzata per sollecitare il governo britannico a prepararsi per una "crisi climatica". Extinction Rebellion ha dichiarato l'intenzione di "disturbare pacificamente l'azione del Parlamento britannico a Londra" fino a quando i parlamentari non voteranno la Legge sull'emergenza climatica ed ccologica, al momento allo studio. Gli arresti sono iniziati quando i dimostranti si sono seduti nel mezzo della strada vicino Parliament Square, nei pressi della Camera dei Comuni a Londra, bloccando il traffico. A Manchester i dimostranti sono stati "caldamente invitati a riconsiderare le proprie azioni", in seguito ad un recente improvviso aumento di casi di Covid-19 nell'area. (Rel)