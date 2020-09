Regno Unito: premier scozzese Sturgeon rilancia idea di referendum per indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha ravvivato l'idea di un nuovo referendum sull'indipendenza della Scozia da Londra, da tenere subito prima delle elezioni del parlamento di Edinburgo a maggio 2021. Sturgeon a marzo aveva già iniziato a ventilare l'ipotesi di un secondo referendum dopo quello del 2014 vinto dagli unionisti con Londra, ma era stata costretta ad abbandonare l'idea e concentrarsi sulla gestione della crisi dovuta alla pandemia ancora in corso. Tuttavia nuovi sondaggi suggeriscono che questa volta il referendum potrebbe avere un risultato molto diverso, e questo potrebbe avere spinto il primo ministro scozzese a spingere nuovamente sull'acceleratore per andare alle urne a votare nuovamente sull'indipendenza di Edinburgo da Londra. Nessuna reazione da Downing Street per il momento, anche se il governo di Boris Johnson ha sempre sostenuto che servirebbe l'approvazione di Westminster per tenere qualsiasi nuovo referendum sul tema. Tuttavia i sondaggi danno di molto in vantaggio il Partito nazionale scozzese (Snp) di Sturgeon sui Conservatori per le elezioni di maggio, e questo potrebbe spingere il governo Johnson a trattare sul tema. (Rel)