Libia: Di Maio, Italia vuole essere protagonista nella ricostruzione

- L’Italia è “amica nei fatti” della Libia perché è rimasta al fianco nel paese nordafricano “anche nei momenti peggiori” e ora “vuole essere protagonista” nel processo di ricostruzione. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando a “Radio anch’io” su “Rai Radio 1”. “Ci sono difficoltà economiche evidenti, c’è una guerra in corso che ora ha tregua, ma nel processo di ricostruzione noi vogliamo essere protagonisti. Lavoriamo con massimo rispetto del governo libico e delle istituzioni libiche. Ricordo che siamo l’unico paese in tutta Europa ad avere un’ambasciata a Tripoli. Eni non è mai andata via, neanche nei periodi peggiori”, ha detto Di Maio, rientrato ieri da una visita ufficiale in Libia con tappe a Tripoli, la capitale, e Qubba, nella regione storica orientale della Cirenaica. (Asc)