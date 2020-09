Spagna: de Cos (Banca centrale), accordo comune su conti pubblici rafforzerà credibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giungere ad un accordo comune tra le distinte forze politiche spagnole sui prossimi conti pubblici "sarebbe un grande aiuto in termini di credibilità delle misure". Lo ha affermato il governatore della Banca centrale spagnola, Pablo Hernández de Cos, nel corso del suo intervento al seminario "Il sistema finanziario nella crisi di Covid 19. Sfide e impegni", organizzato dall'Univiersità Mendez-Pelayo di Madrid, chiedendo "ampi accordi per affrontare l'urgente, ambiziosa e completa strategia di crescita" di cui la Spagna ha bisogno in questo momento. Il governatore ha previsto una crescita trimestrale a due cifre per il periodo luglio-settembre, in linea con le proiezioni fatte lunedì scorso dal ministro dell'Economia, Nadia Calvino. Tuttavia, l'economia spagnola avrà ancora bisogno di "alcuni trimestri di crescita robusta" per tornare alla situazione pre-coronavirus. De Cos, inoltre, ha chiesto al governo di prorogare la cassa integrazione straordinaria (Erte) per i settori che hanno subito l'impatto economico maggiore e che ancora non sono riusciti a superare la fase più acuta della crisi. In merito al credito alle imprese da parte del governo, de Cos ha evidenziato che è uno strumento che sta diventando "estremamente importante" in quanto contribuisce a ridurre il rischio di fallimenti di aziende che sono redditizie ma che devono affrontare "problemi temporanei di liquidità".(Spm)