Australia: Pil in calo del sette per cento nell'ultimo trimestre, prima recessione in 29 anni

- L'economia dell'Australia è ufficialmente in recessione dopo che i dati del trimestre aprile-giugno hanno rivelato che il prodotto interno lordo (Pil) della nazione si è ridotto del sette per cento. I dati diffusi dall'Australian Bureau of Statistics (Abs) hanno rivelato che nel periodo il Pil della nazione ha subito il suo più grande calo dall'inizio delle registrazioni nel 1959. Il trimestre precedente, che ha registrato attività da gennaio a marzo, il Pil australiano è diminuito dello 0,3 per cento. Il tesoriere Josh Frydenberg ha spiegato che le cifre che si registrano oggi avrebbero potuto essere molto peggiori senza assistenza finanziaria. "Senza il sostegno economico del governo Morrison, sarebbero andati persi 700 mila posti di lavoro in più e il tasso di disoccupazione sarebbe stato di cinque punti percentuali più alto", ha detto Frydenberg. "A marzo il Tesoro stava contemplando un crollo del Pil di oltre il 20 per cento. La strada da percorrere sarà lunga e accidentata", ha affermato. (segue) (Res)