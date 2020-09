Australia: Pil in calo del sette per cento nell'ultimo trimestre, prima recessione in 29 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frydenberg stima anche che le restrizioni creeranno un buco di 12 miliardi di dollari nei conti del Pil nazionale di settembre. Inoltre, si aspetta che fino a 400 mila australiani perdano il lavoro o che le loro ore vengano ridotte a zero a causa delle restrizioni. Il tesoriere ha anche avvertito che le cifre odierne non includono le condizioni attuali nel Victoria. "È importante notare che queste cifre non includono le restrizioni della fase quattro introdotte dal governo del Victoria in agosto", ha detto Frydenberg. "Ciò peserà pesantemente sui dati di settembre". L'Australia ha registrato diverse perdite in un solo trimestre, ma i risultati odierni confermano che la nazione è in recessione per la prima volta in 29 anni. Michael Smedes, responsabile dei conti nazionali presso l'Abs, ha affermato che il calo quasi a due cifre in un solo trimestre è stato senza precedenti. (Res)