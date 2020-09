Germania-Usa: gruppo parlamentare Cdu-Csu vuole sviluppare partenariato transatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppo conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione intende sviluppare i rapporti tra Germania e Stati Uniti, “nonostante tutte le divergenze” con il presidente degli Usa. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, riassumendo il contenuto di un documento redatto dai vertici dell'Unione. Nel testo si legge: “Dobbiamo vivere maggiormente il valore, i vantaggi e l'importanza del partenariato transatlantico, pubblicizzarlo e lavorarci”. Il legame tra Germania e Stati Uniti “è e rimarrà indispensabile”. Per tale motivo, affermano i vertici dell'Unione, “intendiamo rafforzare nuovamente il ponte sull'Atlantico”. A tal fine viene proposta una massiccia espansione dello scambio tra parlamenti, Forze armate, scienziati e società civile di Germania e Stati Uniti. Massima attenzione viene dedicata, inoltre, alla collaborazione in ambito Nato, con l'Unione che si impegna a raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del Pil in spese militari stabilito dall'Alleanza atlantica nel 2014 per gli Stati parte con termine al 2024. (segue) (Geb)