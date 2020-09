Germania-Usa: gruppo parlamentare Cdu-Csu vuole sviluppare partenariato transatlantico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione sostiene anche l'acquisto di armamenti di fabbricazione statunitense da parte della Germania e la vendita di materiale militare dalla Germania agli Usa. L'Unione propone poi la creazione di un'organizzazione giovanile tedesco-statunitense e il raddoppio del programma di scambi giovanili del Bundestag. Il 6 ottobre dovrebbe essere istituito e celebrato come giorno dell'amicizia tedesco-statunitense, in memoria dei primi emigranti tedeschi che sbarcarono nei futuri Stati Uniti in tale data nel 1683. Nel documento, l'Unione si impegna alla cooperazione tra Germania e Stati Uniti in materia di armamenti nonché alla partecipazione delle Forze armate tedesche alla deterrenza nucleare degli Usa in ambito Nato. Per l'Unione resta “del più alto interesse che le truppe statunitensi continuino a essere di stanza in Europa e in Germania con capacità e portata strategicamente rilevanti”. Il riferimento è alla decisione di Trump di ridurre il contingente degli Stati Uniti di stanza in Germania da a 34.500 a 22.600 effettivi. L'Unione evidenzia quindi che, “non da ultimo a causa della nostra sicurezza, continueremo ad aderire” alla partecipazione della Germania alla deterrenza nucleare degli Usa nella Nato. L'obiettivo è far sì che questo impegno sia “assicurato anche in futuro attraverso le capacità moderne”. (segue) (Geb)