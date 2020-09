Germania-Usa: gruppo parlamentare Cdu-Csu vuole sviluppare partenariato transatlantico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento del rapporto tra Germania e Stati Uniti coinvolge l'industria della difesa. I vertici del gruppo parlamentare di Cdu e Csu affermano: “Deve rimanere ovvio che ci procuriamo equipaggiamenti per le nostre Forze armate negli Stati Uniti, proprio come forniamo attrezzature agli Usa e cerchiamo sempre di avviare progetti di armamenti insieme”. Allo stesso tempo, devono essere rafforzati gli strumenti comuni per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e la politica del disarmo deve ricevere un nuovo impulso. Per l'Unione, “dobbiamo rimanere transatlantici e quindi diventare più europei”. Per tale motivo, l'Unione si è impegnata a raggiungere l'obiettivo di aumentare gli stanziamenti per la difesa al 2 per cento del Pil, come previsto entro il 2024 dall'obiettivo che la Nato ha stabilito nel 2014 per gli Stati parte. nel 2019 gli stanziamenti per la difesa della Germania ammontavano a 45,03 miliardi di euro, pari all'1,38 per cento del Pil. Nel 2020, la quota è salita a 50,3 miliardi di euro, ossia l'1,42 per cento del Pil. Alle insistenze degli Stati Uniti sul raggiungimento del 2 per cento del prodotto interno lordo per le spese militari, la Germania ha ripetutamente risposto di non ritenere l'obiettivo della Nato un obbligo di risultato, ma di avvicinamento a tale soglia entro il 2024. Per questa scadenza, la Germania prevede di stanziare per la difesa l'1,5 per cento del Pil. A ogni modo, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha più volte affermato che intende raggiungere l'obiettivo del 2 per cento. (segue) (Geb)