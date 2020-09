Germania-Usa: gruppo parlamentare Cdu-Csu vuole sviluppare partenariato transatlantico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha giustificato la sua decisione di ritirare parzialmente le truppe statunitensi dalla Germania proprio con il mancato conseguimento dell'obiettivo Nato del 2 per cento da parte del governo tedesco. A tal riguardo, senza nominare Trump, l'Unione afferma ora che, “prima di tutto, i politici su entrambe le sponde dell'Atlantico devono astenersi dal mettere in discussione il valore, la forza e l'unità della Nato”. In considerazione dell'ascesa della Cina e di una “politica di potenza aggressiva” da parte della Russia, l'Unione mette in guardia da una “equidistanza tra Germania e Cina o Russia e Stati Uniti”. In particolare, è necessaria una discussione su una strategia transatlantica comune nei rapporti con la Cina. “Fondamentalmente, dobbiamo collaborare più strettamente in tutto il mondo con i partner interessati che condividono i nostri valori e interessi”, afferma l'Unione. (Geb)