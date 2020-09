Libia: Di Maio, il ruolo dell’Italia è di mediare tra le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dell’Italia in Libia consiste nell'utilizzare la sua influenza sul governo di Tripoli e sulla Cirenaica per "far parlare le parti" e riuscire a raggiungere un "cessate il fuoco" che sia duraturo. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando a "Radio anch’io" su Rai Radio 1. "C’è una tregua in corso perché il presidente libico (Fayez al) Sarraj e il presidente del parlamento di Tobruk (Aguila Saleh) hanno fatto qualche giorno fa un annuncio (...): è un fatto importante in cui l’Italia ha avuto un ruolo di mediazione", ha precisato Di Maio. "Il nostro ruolo è sempre stato quello di mediare e far parlare le parti: a questo si aggiunge l’importanza delle relazioni economiche", ha evidenziato il capo della diplomazia italiana. (Asc)