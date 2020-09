Grecia: dal 7 settembre Atene apre il confine per 500 turisti russi a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia aprirà la frontiera ai cittadini russi dal 7 settembre. Saranno ammessi fino a 500 turisti russi a settimana, come annunciato dal governo di Atene. Il periodo di apertura si concluderà il 21 settembre. I viaggiatori dovranno presentare un test negativo per il coronavirus e un voucher per l'hotel, secondo quanto stabilito in un decreto pubblicato sulla Gazzetta del governo ellenico. "Le compagnie aeree hanno l'obbligo di controllare la documentazione certificato prima dell'imbarco e, in sua assenza, vietare l'ingresso a bordo. In caso di violazione di tale obbligo, sono obbligati a rimpatriare il passeggero a proprie spese", si afferma nel documento. (Gra)