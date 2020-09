Libia: Di Maio, nuove occasioni per nostre imprese garantiscono più lavoro in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia ci sono "nuove occasioni" per le imprese italiane che potrebbe "garantire più lavoro" in Italia. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando a "Radio anch’io" su Rai Radio1. "Stiamo lavorando per far ripartire i lavori dell’aeroporto internazionale di Tripoli", ha affermato il titolare della Farnesina, parlando anche della costruzione dell’autostrada costiera libica, progetto incluso nel trattato Italia-Libia firmato nel 2008 da Silvio Berlusconi e Muammar Gheddafi. "La costruiranno aziende italiane. Noi facciamo investimenti che consentono di far lavorare le aziende italiane e di garantire lo sviluppo della Libia", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana, tornato ieri da una visita in Libia con tappe a Tripoli, la capitale, e Qubba, roccaforte del presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, in Cirenaica, la regione storica della Libia orientale. (Asc)