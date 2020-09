Giappone: dimissioni Abe, Partito liberaldemocratico sceglierà successore il 14 settembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abe ha annunciato le dimissioni venerdì per motivi di salute, spiegando che la sua malattia cronica, la colite ulcerosa, tenuta sotto controllo per quasi otto anni, si è recentemente riacutizzata. Il primo ministro ha precisato che “dalla metà del mese scorso” le sue condizioni fisiche sono cambiate procurandogli un grave affaticamento e che “all’inizio di agosto” ha avuto la conferma della recidiva. “Dato che non sono più in grado di rispondere con sicurezza al mandato del popolo, ho deciso che non dovrei rimanere nel ruolo di primo ministro”, ha dichiarato Abe. Il premier uscente si è scusato con l’opinione pubblica per il fatto di lasciare il suo lavoro durante la lotta contro l’epidemia di coronavirus, ma ha sottolineato che proprio perché è un momento delicato si è deciso a rinunciare all’incarico: “Mentre vengo curato per la mia malattia e la mia forza fisica non è al massimo della forma, non deve esserci una situazione in cui commetto un errore su importanti decisioni politiche e non riesco a conseguire risultati”. “È stata una decisione molto dura da prendere”, ha ammesso Abe, precisando di averla presa dopo gli esiti degli ultimi accertamenti effettuati. (segue) (Git)