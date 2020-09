Spagna: Garamendi (Ceoe), il settore turistico sta morendo per colpa del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le aziende del settore turistico-alberghiero in Spagna stanno per "morire" ed il governo "non ha fatto il suo dovere". Lo ha affermato al quotidiano "El Mundo" il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi che questo venerdì parteciperà, insieme ai sindacati, ad un tavolo di negoziazione con il ministero del Lavoro per discutere la proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) oltre la data prevista del 30 settembre. Secondo Garamendi, a causa delle drammatiche conseguenze sofferte da tutto il comparto e dalla particolare stagionalità del settore, tale misura dovrebbe essere estesa "almeno fino alla prossima estate". Lo stesso governatore della Banca centrale di Spagna si è detto favorevole all'estensione dell'Erte, pur evidenziando che ciò non deve "impedire la ristrutturazione di determinati settori". (Spm)