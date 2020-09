Serbia: oggi Vucic sente Merkel su dialogo con Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic avrà oggi una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Si prevede che discuteranno del Kosovo e dei futuri incontri nell’ambito del dialogo per la normalizzazione dei rapporti con Pristina che si terranno a Washington e Bruxelles. " Il Kosovo sarà l'argomento principale, così come le visite a Washington e Bruxelles", ha detto Vucic ripreso dai media serbi. Inoltre Vucic dovrebbe affrontare con il capo di governo tedesco anche di temi quali l'emancipazione delle donne, il vaccino contro il coronavirus e la cooperazione bilaterale. Vucic avrà oggi un incontro con l'inviato dell'Ue per il dialogo Miroslav Lajcak, per discutere dell'incontro a Washington. (segue) (Seb)