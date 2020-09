Kosovo: Pristina chiede aiuto a partner internazionali per aumentare capacità di test su coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto nei giorni scorsi il ministro dell'Istruzione kosovaro, Rame Likaj, ha detto che le scuole primarie e secondari in Kosovo riapriranno il primo settembre a sei mesi dalla chiusura disposta dal governo per mitigare la diffusione del nuovo coronavirus. Il ministro ha confermato che, a seguito di un incontro con gli enti locali, le scuole riapriranno in tre fasi per tutto settembre. Il dicastero ha infatti preparato tre diversi scenari per l'inizio del nuovo anno scolastico, in tempi di pandemia. Il ritorno tra i banchi degli studenti, lezioni combinate tra in presenza e online, e modalità di apprendimento da diverse piattaforme. “Ma non è stato ancora deciso concretamente per nessuno di queste”, ha detto Likaj. “Il governo deve ancora prendere una decisione sui piani per le misure di salute e sicurezza per proteggere il personale e gli alunni”, ha aggiunto Likaj. (Alt)