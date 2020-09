Coronavirus: Zampa (Pd), dobbiamo resistere e rispettare regole fino a vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi "bisognerà avere molta attenzione e tutti dovremo impegnarci per rispettare le regole che ci siamo dati. Sarà una fase in cui dovremo cercare di ricominciare ad avere una vita più normale possibile cambiando le abitudini in attesa del vaccino: resistiamo finché il vaccino non sarà una realtà e non credo manchino molti mesi". Questo uno dei passaggi dell'intervento del sottosegretario alla Salute ed esponente del Partito democratico, Sandra Zampa, intervenendo al dibattito "Pubblico è bello (e conveniente), la sanità del futuro" nel corso della Festa dell'unità nazionale organizzata a Modena dal partito. (Rin)