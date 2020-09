Imprese: Enel, al via rifinanziamento obbligazioni ibride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha lanciato oggi con successo sul mercato europeo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido perpetuo denominato in euro e destinato ad investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a euro 600 milioni (le “nuove obbligazioni”). L’operazione ha ricevuto richieste in esubero per più di sei volte l’offerta, per un ammontare superiore a 3,7 miliardi di euro. Lo rende noto la stessa società in un comunicato in cui viene spiegato che l’emissione è effettuata in esecuzione della delibera del 10 giugno 2020 del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale ha autorizzato l’emissione da parte di Enel, entro il 31 dicembre 2021, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, per un importo massimo pari a 1,5 miliardi di euro. La nuova emissione è stata strutturata come segue: prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro. Le Nuove Obbligazioni, senza scadenza fissa, dovranno essere rimborsate solo in caso di scioglimento o liquidazione della società, come specificato nei relativi termini e condizioni; una cedola fissa annuale del 2,250 per cento fino alla prima reset date, prevista il 10 marzo 2027. (segue) (Com)