Ecuador: governo avvia processo di ristrutturazione del debito pubblico (3)

- Secondo la stima della Banca mondiale (Bm) l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia dell'Ecuador una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 7,4 per cento nel 2020. Il pronostico, diffuso a giugno, conferma quello anticipato ad aprile ma peggiora - dal 4 per cento al 3,4 per cento - le previsioni di rimbalzo per il 2020. Nella proiezione pubblicata a gennaio di quest'anno, e prima della crisi generata dalla diffusione del nuovo coronavirus, la Banca mondiale stimava una crescita del Pil pari allo 0,2 per cento. Il paese paga il calo dei prezzi delle materie prime, asset cruciale per le esportazioni, e il minor gettito per le misure di isolamento sociale legate all'emergenza sanitaria. I conti pubblici, già gravati dagli interessi sul debito contratto negli anni scorsi, sono ulteriormente indeboliti dall'aumento della spesa per sostenere il servizio sanitario e aiutare imprese e famiglie nel momento di crisi. Un quadro che per la Bm aumenta la vulnerabilità del settore finanziario con possibili ricadute sui tassi di interesse. (segue) (Mec)