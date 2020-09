Ecuador: governo avvia processo di ristrutturazione del debito pubblico (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure annunciate una riduzione dell'orario di lavoro di due ore con conseguente riduzione del salario, ad eccezione di medici e personale della sicurezza e la chiusura di 10 imprese statali, tra cui la compagnia aerea Tame. Il governo ha annunciato anche la chiusura di cinque ambasciate e uffici diplomatici e la creazione di un fondo di credito, con risorse pari a 1 miliardo di dollari, per la riattivazione produttiva. Secondo l'Fmi l'Ecuador registrerà una contrazione economica del 6,3 per cento nel 2020, a causa dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Secondo l'istituto finanziario il paese tornerà a crescere nel 2021 a un tasso del 3,9 per cento. Il paese ha chiuso il 2019 con una crescita dello 0,1 per cento. (Mec)