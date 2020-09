Libano-Francia: Macron, Parigi ha agito subito per aiutare Beirut dopo esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha agito fin da subito a sostegno del Libano dopo l'esplosione avvenuta il 4 agosto nel porto di Beirut "e continuiamo farlo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta nell'ambito della visita effettuata nella capitale libanese. "Ci assicuriamo che questo appoggio si faccia nel quadro che abbiamo definito: con trasparenza, a beneficio della popolazione", ha affermato il titolare dell'Eliseo. Il presidente ha spiegato che ci sono alcune indiscrezioni riguardanti la sottrazione degli aiuti inviati al Libano attraverso "canali diversi rispetto a quelli delle Nazioni Unite". "Non si tratta dell'aiuto francese o europeo, che passa per le Nazioni Unite", ha dichiarato Macron a tal proposito. Il capo dello Stato francese ha poi indicato quattro "priorità da seguire per risollevare il paese: la sanità, l'alimentazione, 'educazione e la ricostruzione. In merito a quest'ultimo punto il presidente francese ha dichiarato che Parigi accompagnerà "la ricostruzione del porto di Beirut, che deve essere fatta nell'interesse del popolo libanese" (segue) (Frp)