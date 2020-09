Libano: Macron, se tutti mantengono le promesse premier Adib lavorerà bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ognuno "mantiene la sua parola" il primo ministro francese, Mustafa Adib, "potrà fare le riforme per le quali si è impegnato". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa tenuta al termine della sua visita a Beirut. Il titolare dell'Eliseo ha detto di avere "fiducia", ma ha anche messo in guardia sui risultati che dovranno essere raggiunti da Beirut in vista della conferenza internazionale di aiuto che si dovrebbe tenere il prossimo mese a Parigi. "Se niente sarà stato fatto, dirò alla comunità internazionale 'non possiamo essere puntuali nell'aiuto'", ha detto Macron. Il presidente ha poi annunciato che si recherà in Iraq domani mattina per lanciare 'iniziativa politica profonda".(Frp)