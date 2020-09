Usa: il comitato elettorale di Trump chiede il licenziamento di analista Cnn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto all'emittente "Cnn" di licenziare l'analista politico Joe Lockhart, dopo che l'ex vice segretario stampa della Casa Bianca per l'ex presidente Bill Clinton ha diffuso su Twitter il sospetto che Trump avesse avuto un ictus mesi prima. Lo riporta il sito "The Hill". "Cnn dovrebbe licenziare Joe Lockhart, un eterno fallito", ha scritto il comitato di Trump in una nota. "Se un altro dipendente di Cnn dicesse cose simili su Barack Obama verrebbe licenziato immediatamente, quindi lo stesso standard dovrebbe essere applicato anche in questo caso", ha aggiunto il comitato.(Nys)