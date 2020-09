Usa: Fauci smentisce il tweet di Trump, i morti per Covid non sono 9 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, non è vero che sono morte solo 9 mila persone di coronavirus, come sostenuto in un post ritwittato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel tweet, poi cancellato da Twitter, un utente di nome "Mel Q", che è anche un sostenitore della teoria del complotto nota col nome di QAnon, sostiene che il sei per cento dei decessi, il Covid-19 è l'unica causa menzionata". Il post diceva che il restante 94 per cento dei decessi registra altre gravi malattie. "Questo non significa che chi ha l'ipertensione o il diabete che muore di Covid non sia morto di Covid", ha detto Fauci oggi in un'intervista con l'emittente "Abc". "I numeri che avete sentito - più di 180 mila morti - sono morti veramente per Covid-19. Non c'è confusione su questo", ha sottolineato Fauci. (Nys)