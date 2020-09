Usa: corte federale sospende la divulgazione della dichiarazione dei redditi di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d'appello federale a New York ha sospeso oggi una sentenza di una corte d'appello inferiore che avrebbe accelerato la divulgazione delle dichiarazioni dei redditi del presidente Trump ai pubblici ministeri di Manhattan. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La decisione unanime di una giuria di tre giudici della Corte d'Appello del 2° Circuito permette a Trump di continuare a proteggere otto anni di dichiarazioni dei redditi aziendali e personali. il 2° Circuito ha anche fissato un'udienza il 25 settembre per l'affermazione di Trump secondo cui il mandato di comparizione del Gran Giurì di New York per la sua dichiarazione dei redditi è troppo ampio ed è stato emesso in malafede. Il mese scorso un giudice federale ha respinto tali affermazioni. (Nys)