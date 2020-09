Usa-Cina: Pompeo auspica chiusura Istituti Confucio nei campus statunitensi entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha espresso la speranza che i centri culturali dell'Istituto cinese Confucio nei campus universitari statunitensi saranno stati chiusi entro la fine dell'anno. "Penso che tutti vedranno il rischio associato a questi istituti", ha detto Pompeo a "Fox Business Network", accusando gli istituti finanziati dal governo cinese di lavorare per reclutare "spie e collaboratori" nei college statunitensi. "Spero che chiuderemo tutti gli istituti prima della fine di quest'anno". Il mese scorso, Pompeo ha etichettato il centro che gestisce gli Istituti Confucio negli Stati Uniti "un'entità che promuove la propaganda globale e l'influenza maligna di Pechino" e ne ha chiesto la registrazione come missione straniera. In quell'occasione, David Stilwell, il massimo diplomatico degli Stati Uniti per l'Asia orientale, aveva affermato che le dozzine di istituti Confucio nei campus statunitensi non sarebbero stati chiusi, ma che le università Usa dovrebbero "dare un'occhiata a quello che stanno facendo nei campus". (segue) (Nys)