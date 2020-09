Hong Kong: capo esecutivo Lam, separazione dei poteri non prevista dalla Legge fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La separazione dei poteri non è prevista dalla Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Lo ha dichiarato ieri primo settembre il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, in una conferenza stampa prima di una riunione del Consiglio esecutivo. Lam ha appoggiato i commenti del segretario all'Istruzione Kevin Yeung che ha difeso la decisione di rimuovere dai libri di testo scolastici la menzione della separazione dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario, spiegando che la Legge fondamentale non fa riferimento a tale concetto. "I poteri esecutivo, legislativo e giudiziario di cui gode Hong Kong sono concessi dal governo centrale. I tre organi svolgono i loro rispettivi compiti, esercitano controlli ed equilibri e cooperano tra loro e, in ultima analisi, devono rendere conto alle autorità centrali tramite il capo esecutivo. La legge fondamentale stabilisce che Hong Kong sia una parte inalienabile della Repubblica popolare cinese e una regione amministrativa locale che gode di un alto grado di autonomia, che è direttamente sotto la giurisdizione del governo centrale", ha spiegato. (segue) (Cip)