Hong Kong: capo esecutivo Lam, separazione dei poteri non prevista dalla Legge fondamentale (2)

- Lam ha sottolineato che un alto grado di autonomia non significa "piena" autonomia. "Secondo la legge fondamentale dell'ex colonia britannica, il capo esecutivo deve rendere conto sia al governo centrale che a quello locale di Hong Kong. "Il significato originale dell'ordine costituzionale di Hong Kong è cruciale per l'attuazione efficace e accurata del principio 'Un paese, due sistemi' e per garantire la prosperità e la stabilità a lungo termine dell'hub finanziario", ha aggiunto. Lam ha sottolineato che il contenuto del materiale didattico nelle scuole non dovrebbe essere ambiguo riguardo al sistema costituzionale di Hong Kong. L'ad ha affermato che a causa di un'istruzione e una promozione inadeguate, alcune persone fuorviano e creano contraddizioni deliberatamente o a causa di una conoscenza limitata. (Cip)