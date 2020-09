Marocco-Usa: accordo tra Rabat e Washington per consolidamento privilegi e immunità diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco e gli Stati Uniti hanno firmato oggi, durante un cerimonia virtuale, un accordo bilaterale sul consolidamento dei privilegi e delle immunità diplomatiche . Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. L' accordo mira a garantire un efficiente funzionamento delle rappresentanze diplomatiche dei due Paesi in Marocco e negli Stati Uniti. L' ambasciatore statunitense in Marocco, David Fischer, e il direttore del protocollo presso il ministero degli Affari esteri marocchino, Anas Khales, hanno firmato l' accordo durante una cerimonia in videoconferenza. L' accordo prevede che il Marocco e gli Stati Uniti concedano ai diplomatici dei rispettivi Paesi e alle loro famiglie, i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Gli articoli da 29 a 36 della convenzione prevedono diversi privilegi, inclusa l'inviolabilità dei diplomatici e delle loro residenze, oltre ad agevolazioni finanziarie e amministrative. L'accordo estende i privilegi ai diplomatici che lavorano presso il consolato generale degli Stati Uniti a Casablanca e il consolato del Marocco a New York. Il ministro degli Affari esteri del Marocco Nasser Bourita, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, hanno partecipato alla cerimonia in videoconferenza. Prima della firma dell'accordo, i due alti funzionari hanno elogiato la partnership strategica che unisce Marocco e Stati Uniti. Nel colloquio con l’omologo marocchino, Pompeo ha colto l'opportunità per esprimere orgoglio per le relazioni tra Stati Uniti e Marocco, sottolineando che l'accordo "riflette l’importante servizio fatto dai propri funzionari diplomatici nel corso del 2020. In particolare, Pompeo ha citato le operazioni di rimpatrio coordinate congiuntamente con Rabat per i cittadini statunitensi dal Marocco, nonché la costruzione di un nuovo consolato statunitense a Casablanca. Secondo il Dipartimento di Stato Usa, l'accordo firmato oggi è il primo del genere tra gli Stati Uniti e una nazione africana, a dimostrazione dell'importante ruolo del Marocco come principale partner statunitense in Africa.(Nys)