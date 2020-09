Ecuador: governo avvia processo di ristrutturazione del debito pubblico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato dallo stesso presidente Lenin Moreno l'Ecuador registrerà circa 12 miliardi di dollari di deficit, a causa in particolare del calo del prezzo del petrolio e delle entrate fiscali. L'ammanco, ha detto il capo dello stato in un intervento trasmesso in televisione, sarà coperto con i risparmi derivati dalle misure di austerità annunciate e tramite l'accesso al credito internazionale. Moreno ha quindi annunciato che il prossimo semestre sarà necessario rinegoziare il debito estero con i creditori privati, raggiungere un nuovo accordo con gli organismi multilaterali, e ottenere nuove forme di finanziamento come, ad esempio, il governo cinese. (segue) (Mec)