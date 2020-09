Usa: per Trump il razzismo sistemico non è un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rifiutato di dire se ritiene che il razzismo sistemico sia un problema nel paese, oggi durante una conferenza stampa a Kenosha, la città del Wisconsin dove due fine settimana fa un afroamericano è stato colpito alla schiena più volte dalla polizia. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Dovremmo parlare del tipo di violenza che abbiamo visto a Portland e qui [a Kenosha] e in altri posti, è una violenza tremenda", ha detto Trump in conferenza stampa, respingendo anche l'idea l'idea che la brutalità della polizia sia sistemica. Il presidente ha parlato invece di "alcune mele marce" e del fatto che gli agenti di polizia "a volte soffocano" sotto la pressione del loro lavoro.(Nys)