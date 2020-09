Usa: Mnuchin, pronto a riprendere le trattative con Pelosi sugli aiuti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha detto di essere pronto a riprendere le trattative con il presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, per un nuovo maxi-pacchetto di aiuti per il coronavirus, sottolineando che sia lui che il presidente Donald Trump spingono in questa direzione. "Permettetemi di dire che sono molto d'accordo con voi e con gli altri esperti sulla necessità di una maggiore risposta fiscale. Il presidente ed io vogliamo andare avanti con una maggiore risposta fiscale", ha testimoniato Mnuchin davanti ad una sottocommissione speciale della Camera che indaga sulla risposta federale alla pandemia. "Sono pronto a sedermi con il Presidente in qualsiasi momento per negoziare", ha aggiunto. (Nys)