Cambogia: muore a 77 anni ex comandante Khmer rossi responsabile di torture nella prigione di Tuol Sleng

- È deceduto all'età di 77 anni il comandante dei Khmer rossi Kaing Guek Eav noto come "compagno Duch", il principale carnefice e capo della sicurezza di Pol Pot che ha supervisionato l'omicidio di massa di almeno 14 mila cambogiani nella famigerata prigione di Tuol Sleng. Kaing Guek Eav è stato il primo membro della leadership dei Khmer rossi ad affrontare un processo per il suo ruolo all'interno di un regime accusato di almeno 1,7 milioni di morti nei "campi di sterminio" della Cambogia dal 1975 al 1979. L'uomo è morto al Khmer Soviet Friendship Hospital di Phnom Penh, secondo quanto riferito dal portavoce del tribunale dei Khmer Rossi Neth Pheaktra. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla causa della morte, ma l'ex comandante era malato da anni. Nel 2010, un tribunale delle Nazioni Unite lo ha dichiarato colpevole di omicidi di massa, torture e crimini contro l'umanità nella prigione di Tuol Sleng, l'ex liceo di Phnom Penh. Kaing Guek Eav È stato condannato all'ergastolo due anni dopo che il suo appello secondo cui "era solo un giovane funzionario a seguito di ordini" era stato respinto.(Fim)