Usa-Cina: Pompeo auspica chiusura Istituti Confucio nei campus statunitensi entro fine anno (2)

- Il 13 agosto gli Stati Uniti hanno ufficialmente designato l'Istituto Confucio di Washington come missione all'estero della Repubblica popolare cinese, riconoscendolo come "entità per avanzare la propaganda globale di Pechino e la sua influenza maligna sui campus Usa". L'amministrazione del presidente Donald Trump, si legge in una nota firmata da Pompeo, si è posta come priorità quella di pretendere un trattamento giusto e reciproco dalla Cina. "Per più di quattro decenni, Pechino ha goduto di libero e aperto accesso alla società statunitense, negando lo stesso accesso agli americani e ad altri stranieri in Cina. Inoltre, la Repubblica popolare ha tratto vantaggio dell'apertura degli Stati Uniti per condurre una campagna ben finanziata e su larga scala di propaganda nel nostro Paese", spiega il dipartimento di Stato Usa. L'obiettivo dell'odierno provvedimento, prosegue la diplomazia di Washington, è semplice: "assicurare che gli insegnanti e gli amministratori scolastici statunitensi possano assumere decisioni informate sulla prosecuzione di programmi appoggiati dal Partito comunista cinese. Le università nel nostro Paese e in tutto il mondo stanno esaminando le attività degli istituti Confucio e lo scopo dell'influenza di Pechino sui loro sistemi educativi. Gli Stati Uniti vogliono assicurare che gli studenti nei campus Usa possano apprendere la lingua e la cultura cinese liberi da tentativi di manipolazione del Partito comunista cinese e dei suoi alleati". (Nys)