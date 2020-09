Cina-Germania: incontro ministro Esteri Wang e presidente Steinmeier, favorire multilateralismo per evitare separazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Germania hanno concordato di sostenere congiuntamente il multilateralismo, ribadendo la loro opposizione al cosiddetto "disaccoppiamento", che porterebbe il mondo alla separazione e al confronto. È quanto emerso dall'incontro avvenuto ieri primo settembre a Berlino tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Nell'incontro, Steinmeier ha sottolineato che la Germania attribuisce grande importanza alle sue relazioni con la Cina, riconoscendo che è particolarmente necessario mantenere legami più stretti e duraturi con Pechino nell'attuale situazione internazionale di tensione. Wang, da parte sua, ha fatto eco a Steinmeier affermando che la sua visita in Germania e in Europa mostra la grande attenzione della Cina per i suoi legami con la Germania e l'Europa nel suo insieme. Il capo della diplomazia cinese ha espresso inoltre la volontà della Cina di collaborare con la Germania e l'Unione Europea per rafforzare la cooperazione internazionale sul coronavirus, compresa la ricerca e lo sviluppo di vaccini. (segue) (Cip)