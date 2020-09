Cina-Germania: incontro ministro Esteri Wang e presidente Steinmeier, favorire multilateralismo per evitare separazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha ribadito la sua posizione nei confronti del principio di "una sola Cina" e la sua visione di multilateralismo negli affari internazionali, ha detto il presidente tedesco, aggiungendo che la Germania non è d'accordo con il cosiddetto "disaccoppiamento" e non vuole che il mondo sia diviso. Wang ha anche chiesto sforzi per sostenere il multilateralismo e salvaguardare l'equità e la giustizia internazionali nella comunità internazionale. La Germania è stata la quinta e ultima tappa del viaggio di una settimana in Europa di Wang il quale ha incontrato anche il suo omologo tedesco Heiko Maas. I due ministri hanno tenuto una conferenza stampa congiunta nella giornata di ieri. L'imposizione della legge cinese sulla sicurezza a Hong Kong deve cessare e nell'ex colonia britannica devono tenersi “al più presto” le elezioni del parlamento. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas durante la conferenza stampa. (segue) (Cip)