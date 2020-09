Cina-Germania: incontro ministro Esteri Wang e presidente Steinmeier, favorire multilateralismo per evitare separazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Maas ha inoltre dichiarato: “Vogliamo che il principio 'Un paese, due sistemi' sia pienamente applicato”. Ad agosto scorso, le elezioni del Consiglio legislativo (Legco) di Hong Kong, previste per questo mese, sono state rinviate di un anno, ufficialmente a causa della pandemia di coronavirus. Tuttavia, secondo i gruppi di opposizione della regione speciale cinese si è trattato soltanto di un pretesto per le autorità di Pechino. Maas ha evidenziato come l'Ue richieda che a Hong Kong le elezioni possano svolgersi “rapidamente e senza ostacoli”. Il ministro degli Esteri tedesco ha poi sottolineato com l'Ue abbia risposto alla legge sulla sicurezza cinese imposta a Hong Kong e al rinvio del voto nell'ex colonia del Regno Unito con una “cassetta degli attrezzi comune” per le sanzioni contro Pechino. (segue) (Cip)