Secondo i servizi segreti tedeschi c'è una forte componente di estrema destra nelle proteste contro le norme anticontagio

- Una “forte componente di estrema destra, aggressiva e violenta con azioni di disturbo” ha caratterizzato la manifestazione tenuta a Berlino il 29 agosto scorso dagli oppositori delle norme attuate dal governo federale per contenere la diffusione del coronavirus, culminata nell'assalto al Bundestag da parte di circa 400 dimostranti. È quanto dichiarato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. Come evidenzia il settimanale “Der Spiegel”, tra quanti hanno dato l'assalto alla sede del parlamento federale, occupando parte della scalinata di accesso, vi erano numerosi estremisti di destra che sventolavano le bandiere dell'impero tedesco (1871-1918). Tali vessilli vengono utilizzati dalla destra radicale tedesca in sostituzione di quelli del III Reich (1933-1945), vietati per legge. Secondo Haldenwang, con i disordini al Bundestag, “gli estremisti di destra e i Reichsbuerger sono riusciti a occupare uno spazio di risonanza, generando immagini potenti e sfruttando così una protesta eterogenea”.I “Reichsbuerger”, ossia “cittadini dell'Impero”, sono nostalgici del Reich tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate.Come evidenziato da Haldenwang, il BfV aveva ripetutamente avvertito che gli estremisti di destra avrebbero potuto sfruttare la pandemia di coronavirus per i propri scopi e per cercare di porsi alla guida di “dimostrazioni molto diverse” Prima delle manifestazioni contro le norme anticontagio, il Bfv aveva registrato “una maggiore mobilitazione da parte degli estremisti di destra”. Sia nella mobilitazione sia nelle manifestazioni, ha notato Haldenwang, il Bfv ha individuato rappresentanti di varie aree della destra radicale, dagli estremisti tradizionali agli aderenti alla Nuova destra, dai membri di Alternativa per la Germania (AfD) ai Reichsbuerger.Per Haldenwang, sono proprio i “cittadini del Reich” ad aver preso parte “in numero relativamente elevato alle azioni spontanee” che hanno caratterizzato le proteste conto la normativa anticontagio. Il direttore del BfV ha, infine, dichiarato: “Stiamo monitorando attentamente se rischio che li estremisti di destra si approprino delle manifestazioni assuma una dimensione ancora maggiore e se questi attori siano in grado di stabilire una connessione tra loro”. (Geb)