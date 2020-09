Sicurezza: Facebook chiude 13 account falsi legati alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha rimosso 13 account legati a persone collegate ad attività dall'azienda russa Internet Research Agency (Ira), impegnata in operazioni di propaganda online per conto di aziende russe. In particolare i profili falsi avrebbero incentrato il loro traffico sul web nei confronti degli affari interni riguardanti gli Stati Uniti, Regno Unito, Algeria ed Egitto, come confermato dalla stessa società statunitense in una dichiarazione. "Abbiamo rimosso una piccola rete di 13 account Facebook e due pagine collegate a persone associate ad attività passate dell'Ira", si legge nella dichiarazione. "Questa attività si è concentrata principalmente su Stati Uniti, Regno Unito, Algeria ed Egitto, oltre ad altri paesi di lingua inglese e paesi del Medio Oriente e del Nord Africa", si aggiunge nella dichiarazione. (Nys)