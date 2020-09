Decreto Agosto: Confedilizia in commissione Bilancio, testo da migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, è stato audito questo pomeriggio in commissione Bilancio del Senato in merito al Decreto Agosto. Terminata l'audizione, la confederazione ha diffuso una nota in cui evidenzia come il provvedimento sia "da migliorare", elencando una serie di osservazioni formulate nel corso dell'audizione. In particolare "il decreto prolunga di un mese il credito d’imposta per le locazioni non abitative, previsto dal Governo per sostenere proprietari ed esercenti nella fase più critica. Ad avviso di Confedilizia occorre fare di più, garantendo questa misura per sei mesi, sino alla fine di settembre (due mesi in più). Arrivare a coprire l’intero periodo estivo - rileva Confedilizia - darebbe maggiore tranquillità a molti". Inoltre "in questa fase di difficoltà per numerose attività commerciali, con conseguenti mancati pagamenti degli affitti ai proprietari dei locali, l’assurdità della norma che sottopone a tassazione anche i canoni non percepiti si manifesta in modo eclatante. Bisogna finalmente rimuoverla, adeguando la normativa sulle locazioni commerciali a quella sugli affitti abitativi". (segue) (Com)