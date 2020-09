Imprese: Enel, al via rifinanziamento obbligazioni ibride (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni sopra descritte sono in linea con la strategia finanziaria del gruppo delineata nel Piano strategico 2020-2022, che prevede il rifinanziamento di 13,8 miliardi di euro di debito al 2022 anche attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari ibridi. Le stesse sono inoltre in linea con l'approccio proattivo di Enel alla gestione attiva delle scadenze e del costo del debito del gruppo, nell’ambito di un programma di complessiva ottimizzazione della gestione finanziaria. Le nuove obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda. Si prevede, inoltre, che alle stesse venga assegnato da parte delle agenzie un rating di Ba1/ BBB-/ BBB (Moody’s/ S&P/ Fitch) e un equity content pari a 50 per cento. Per l’emissione delle Nuove Obbligazioni e per la Tender Offer, Enel si avvale di un sindacato di banche nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunners, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank. (Com)