Usa: Pence, tragica la vicenda di Blake ma l'indagine deve andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha definito la sparatoria in cui è stato coinvolto Jacob Blake una "situazione tragica", ma ha criticato il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden per averla descritta come un atto di violenza ingiustificato. "Ci addoloriamo per un incidente del genere, davvero, ma voglio che l'indagine si svolga", ha detto Pence in un'intervista con l'emittente "Fox News". L'intervistato ha chiesto a Pence perché non ha menzionato Blake, un afroamericano colpito da un agente caucasico sette volte nella schiena, quando ha detto che non c'erano "scuse" per l'uccisione di George Floyd, un altro uomo afroamericano, avvenuta a maggio. Entrambi gli incidenti hanno ispirato proteste contro l'ingiustizia razziale nelle città di tutti gli Stati Uniti. Pence ha attaccato Biden e l'ex presidente Obama durante l'intervista, dicendo che "di riflesso" criticano le forze dell'ordine. (Nys)