Cipro: Usa decide per revoca temporanea dell’embargo sulle armi (2)

- Il Senato degli Stati Uniti ha votato nel giugno dello scorso anno a favore della revoca dell’embargo delle armi verso Cipro con l'adozione di un emendamento presentato dal senatore democratico Bob Menendez alla legge sull'autorizzazione della difesa nazionale FY20. La revoca dell'embargo riguardava solo gli articoli militari statunitensi e i servizi militari richiesti dal governo di Cipro e non i trasferimenti su suolo cipriota di attrezzature per le forze della autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord (Rtcn). L'emendamento approvato dal Senato riprende quanto scritto nel progetto di legge East-Med Act approvato in precedenza dalla commissione per i Rapporti esteri del Senato, che impone a Cipro di proseguire le riforme in materia di norme antiriciclaggio e proseguire gli sforzi per negare l'accesso ai suoi porti alle navi militari russe. Ma secondo il provvedimento, il presidente degli Stati Uniti può in ogni caso rinunciare a questo requisito per un anno economico, se è nell'interesse degli Stati Uniti. In una dichiarazione in seguito all'adozione dell'emendamento, Menendez ha affermato che il Senato ha "mostrato ai nostri partner a Cipro e in tutto il mondo che gli Stati Uniti sono impegnati a soddisfare le sfide e le opportunità del Mediterraneo orientale”. (segue) (Gra)