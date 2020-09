Lazio: D'Amato, inaccettabile che sanità privata non firmi contratto, altro fare tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo inaccettabile che chi lavora accreditato al Servizio sanitario regionale non rinnovi i contratti di lavoro scaduti da oltre un decennio. Altro che la richiesta di fare i tamponi". Lo scrive sulla pagina Facebook istituzionale "Salute Lazio" l'assessore alla Sanità della giunta Zingaretti Alessio D'Amato. "Qui - aggiunge - la richiesta è di firmare il contratto nel rispetto della pre-intesa. Ci sono migliaia di lavoratori che attendono il rinnovo del contratto secondo gli impegni assunti dalle Regioni. Ribadisco che il Lazio è pronto a fare la sua parte e presto porteremo in Giunta il documento che riguarda la copertura del 50 per cento, così come deciso dalla Conferenza delle Regioni. A questo punto non ci sono più alibi e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità", conclude D'Amato.(Com)