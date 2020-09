Istat: Gelmini (FI), preoccupa disoccupazione giovanile, investire in formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggendo i dati di oggi dell'Istat, siamo più preoccupati dall'aumento della disoccupazione giovanile di quanto possiamo essere contenti per la contenuta crescita delle ore lavorate rispetto ai 4 mesi precedenti". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, secondo cui "la quasi totale ripresa delle attività economiche dopo un lockdown senza precedenti si è evidentemente sommata all'occupazionale stagionale estiva. Questa combinazione - secondo la parlamentare - dimostra però che è necessario e urgente pensare a politiche di sostegno strutturale per il lavoro, che non non potrà dipendente solo dal blocco dei licenziamenti e dal ricorso agli ammortizzatori sociali. La disoccupazione giovanile è tornata a livelli record. Si profila così il rischio che il costo di questa crisi sia interamente pagata dalle future generazioni". Anche per questo, sottolinea Gelmini, "occorre garantire la ripresa di attività di istruzione e formazione capaci di aumentarne l'occupabilità in un mercato del lavoro che sarà ulteriormente stravolto. In particolare, è necessario che il prossimo anno scolastico sia un anno di rilancio di politiche educative di qualità, ripristinando le consuete valutazioni degli apprendimenti, per dare ai nostri giovani il futuro che meritano". (Com)