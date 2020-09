Imprese: Enel, al via rifinanziamento obbligazioni ibride (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da tale data, salvo non siano state interamente rimborsate entro la prima reset date, che corrisponde all'ultimo giorno per la prima optional redemption, le nuove obbligazioni matureranno un interesse pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 267,9 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dal 10 marzo 2032 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 10 marzo 2047. La cedola fissa è pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di marzo, a partire da marzo 2021; mentre il prezzo di emissione è stato fissato al 99,262% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 2,375 per cento per anno. La data prevista per il regolamento delle nuove obbligazioni è il 10 settembre 2020. Inoltre, nella giornata odierna, Enel ha annunciato il lancio di un’offerta volontaria non vincolante (la “Tender offer”), per riacquistare, e successivamente cancellare, le proprie obbligazioni in scadenza a settembre 2076 e aventi un importo pari a 500 milioni di sterline, con prima reset date, corrispondente alla prima data per l’optional redemption, al 15 settembre 2021, e cedola pari a 6,625 per cento. Il periodo della Tender offer inizia il 1 settembre 2020 e terminerà il 7 settembre 2020. La società intende riacquistare per cassa obbligazioni per un importo complessivo pari a 200 milioni di sterline. L'importo finale delle obbligazioni riacquistate tramite la Tender offer sarà determinato in base alla percentuale di adesione degli investitori, fermo restando che la società si riserva in ogni caso il diritto di aumentare o diminuire, a sua discrezione, detto ammontare. (segue) (Com)