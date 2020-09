Ecuador: governo avvia processo di ristrutturazione del debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador ha scambiato ieri i suoi 10 titoli di debito estero con tre obbligazioni a nuove e migliori condizioni finanziarie. Lo scambio (swap) è l'effetto dell'accordo raggiunto lo scorso 3 agosto tra il governo del presidente Lenin Moreno e i creditori internazionali del paese. Secondo quanto reso noto dal ministero dell'Economia, grazie al pacchetto approvato è prevista una riduzione del tasso di interesse medio dal 9,2 per cento al 5,3 per cento, l'estensione del termine di pagamento da 6 a 12 anni e il differimento degli interessi non pagati e accumulati, che rappresenta un importo di 1.060 miliardi di dollari tra marzo e agosto, da versare tra il 2026 e il 2030 con un tasso di interesse dello zero per cento. Complessivamente, grazie alla ristrutturazione, il capitale di debito che ammontava a 17,3 miliardi di dollari si è ridotto di 1,5 miliardi di dollari. Sebbene l'importo rappresenti una riduzione di solo il 9 per cento del debito complessivo, il Tesoro guadagna soprattutto una tregua dai pagamenti, poiché è stato concesso in grado di iniziare a onorare il debito derivante dai nuovi titoli a partire dal 2026 e fino al 2040. (segue) (Mec)